В Виннице военком за взятку раздавал "повестки", чтобы мужчин не мобилизовали: как работала схема

В Винницкой области задержать работника ТЦК и СП, который выдал призывникам бланки повесток с официальной подписью и печатями, чтобы на блокпосту они могли показывать документ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, старший сержант одного из Винницких районных ТЦК и СП придумал хитрую схему, как заработать на мобилизации. Он за 2000 долларов раздал уклонистам 70 официальных, но не заполненных бланков повесток с имеющимися на них подписью военного комиссара и гербовой печатью.

Задержание военкома на взятке / Фото: Офис генерального прокурора

"Он разъяснил им порядок заполнения этих документов и незаконного использования на территории Винницкой области, в том числе на блокпостах. При этом должностное лицо подтвердило возможность таким образом уклониться от прохождения военной службы по мобилизации", — говорится в сообщении.

Таким образом, около 70 мужчин имели возможность подтвердить то, что они уже получили вызовы в ТЦК и СП и уклониться от призыва по мобилизации.

Задержание военного в Виннице / Фото: Офис генерального прокурора

Военный задержан после получения взятки. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Черкасской области военком попался на взятке от призывника.

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