В водах США возле Аляски зафиксированы военные корабли России и Китая — AP

В США корабль береговой охраны, выполнявший патрулирование в Беринговом море, зафиксировал возле Аляски ракетный крейсер из Китая.

Позже выяснилось, что крейсер был не один, ведь раньше он проплывал примерно в 86 милях (138 км) к северу от острова Киска на Аляске.

Об этом сообщает Associated Press.

"Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю", – говорится в материале издания.

Командующий 17-м округом береговой охраны США, контрадмирал Натан Мур заявил, что страна продолжат обеспечивать отсутствие нарушений своих интересов в морской среде вокруг Аляски.

Американская береговая охрана также заявила, что руководящие принципы операции Frontier Sentinel предусматривают реагирование на такое присутствие – когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.

Заметим, еще в марте США начали укреплять свои позиции в Арктике из-за войны России в Украине.

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