"В воде появилось много крови": акула разорвала бразильца, который зашел в океан справить нужду

Мужчина выпивал на пляже с друзьями.
В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула разорвала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду.
Об этом сообщает Daily Star.
Акула напала на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу. Пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. В больнице врачи констатировали его смерть.
До смертельного нападения погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его товарищей пошли справить нужду в океан.
"Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в океане. Вдруг он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови", — говорит Эдриан Гомеш, свидетель инцидента.
Отмечается, что на пляже есть объявления о запрете купания, однако выпившие мужчины проигнорировали их.
Какая именно акула атаковала бразильца — неизвестно. Эксперты считают, что это была или тупорылая, или тигровая акула.
Напомним, на Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и она скончалась на месте.