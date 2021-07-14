"В воде появилось много крови": акула разорвала бразильца, который зашел в океан справить нужду

"В воде появилось много крови": акула разорвала бразильца, который зашел в океан справить нужду

Мужчина выпивал на пляже с друзьями.

В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула разорвала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду.

Об этом сообщает Daily Star.

Также читайте В Иордании акула выпрыгнула из воды и откусила туристу пятку: видео момента

Акула напала на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу. Пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. В больнице врачи констатировали его смерть.

До смертельного нападения погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его товарищей пошли справить нужду в океан.

"Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в океане. Вдруг он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови", — говорит Эдриан Гомеш, свидетель инцидента.

Отмечается, что на пляже есть объявления о запрете купания, однако выпившие мужчины проигнорировали их.

Какая именно акула атаковала бразильца — неизвестно. Эксперты считают, что это была или тупорылая, или тигровая акула.

Напомним, на Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и она скончалась на месте.

В Австралии 2-метровая акула вплотную приблизилась к серферу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку