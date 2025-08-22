- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
В Волгограде ночью раздались взрывы: неизвестные дроны снова атаковали город
В ночь на 22 августа небо над Волгоградом всколыхнула серия взрывов.
В ночь на 22 августа 2025 года в российском Волгограде раздалось около десяти взрывов. Местные жители сообщают, что в небе над городом работала система противовоздушной обороны по якобы украинским беспилотникам.
По данным очевидцев, первые взрывы были слышны примерно в 00:50 по местному времени. Они рассказали, что над Волгой были видны вспышки, а также слышен звук мотора беспилотника, летевшего на низкой высоте. От мощных взрывов в городе сработали сигнализации автомобилей.
Предварительно, российские системы ПВО хвастаются уничтожившими два дрона. О громких взрывах также сообщают жители соседнего города Волжского.
По состоянию на утро информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде .