Мир
86
1 мин

В Волгограде ночью раздались взрывы: неизвестные дроны снова атаковали город

В ночь на 22 августа небо над Волгоградом всколыхнула серия взрывов.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 августа 2025 года в российском Волгограде раздалось около десяти взрывов. Местные жители сообщают, что в небе над городом работала система противовоздушной обороны по якобы украинским беспилотникам.

По данным очевидцев, первые взрывы были слышны примерно в 00:50 по местному времени. Они рассказали, что над Волгой были видны вспышки, а также слышен звук мотора беспилотника, летевшего на низкой высоте. От мощных взрывов в городе сработали сигнализации автомобилей.

Предварительно, российские системы ПВО хвастаются уничтожившими два дрона. О громких взрывах также сообщают жители соседнего города Волжского.

По состоянию на утро информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, на днях украинские воины атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде .

