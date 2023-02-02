В Волгограде перед приездом Путина "исчезли" разрушенные здания, беспризорные собаки и местный губернатор

Диктатору Путину хотят показать, как все "хорошо" в России.
В российском городе Волгоград перед приездом Путина баннерами закрыли разрушенные постройки, выловили всех бездомных собак, а местного губернатора отправили на карантин.
Об этом пишет российский телеграмм-канал "7Х7. Горизонтальная Россия".
По данным местных активистов, разрушенные дома у трассы, по которой будет ехать Путин закрыли баннерами. У местной администрации на мокрый асфальт нанесли свежую разметку. Также в городе выловили всех бездомных собак и на период визита диктатора закрыли их в приюте.
В Волгограде от 24 января не видели губернатора Андрея Бочарова. Он даже не посетил пропагандистский парад. Местные издания подозревают, что его могли закрыть на карантин перед встречей с Путиным.
Также в центре Волгограда отключили Интернет.
Отметим, что российский диктатор едет в этот город по случаю годовщины "Сталинградской битвы". Перед тем в городе открыли памятник кровавому советскому вождю Сталину и якобы временно переименовали Волгоград в "Сталинград".
Напомним, российский диктатор Владимир Путин собирается выступить перед Федеральным собранием в канун годовщины вторжения в Украину. Кремль уже готовит методику выступления.
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