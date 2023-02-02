В Волгограде перед приездом Путина появился бюст его кумира (фото, видео)

В преддверии визита нынешнего хозяина Кремля в бывший Сталинград в городе открыли памятник кровавому советскому диктатору.

В четверг, 2 февраля, российский город Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградском сражении посетит президент России Владимир Путин. Перед его приездом местные власти приняли ряд беспрецедентных мер безопасности и открыли новые памятники, среди которых — бюст советскому диктатору Иосифу Сталину.

Об открытии новых скульптур сообщают местные Telegram-каналы и российские пропагандисты.

Памятники советскому диктатору Иосифу Сталину и маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому размером в человеческий рост установлены у музея-панорамы "Сталинградская битва".

Во время празднования 80-й годовщины Сталинградской битвы, здесь должен побывать Путин. В связи с этим 2 февраля на 5 часов закроют для широкого доступа мемориальный комплекс "Мамаев курган", а в течение 8 часов посетителей не будут подпускать к музею "Сталинградской битвы".

Выступая на открытии новых памятников, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин назвал Сталина, Жукова и Василевского "архитекторами Сталинградской победы".

❗️ В Волгограде был открыт памятник Сталину. Бюст диктатора разместили в музее «Сталинградская битва» рядом с бюстами Георгия Жукова и Александра Василевского. По оценкам организаторов, в событии участвовало 1400 человек, в том числе 700 ветеранов из Афганистана и Чечни. pic.twitter.com/Hl3iJDUlmj — SOTA (@Sota_Vision) February 1, 2023

В церемонии приняли участие ветераны войн в Афганистане и Чечне.

Памятник Сталину стал вторым в городе – в декабре 2019 местные коммунисты установили скульптуру на территории областного комитета КПРФ.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что уважающий Сталина Путин прибегает к той же практике в отношении украинцев.

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