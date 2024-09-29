В Волгоградской области дроны атаковали склад боеприпасов, где могли храниться иранские ракеты – ЦПД

В Волгоградской области произошла атака беспилотников на арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны РФ, расположенного в районе населенного пункта Котлубань.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, там могли храниться части иранских баллистических ракет и пусковые установки к ним.

В сети сообщали о взрывах в Котлубане и ударе по составу оружия РФ, где возник пожар и детонация. Также была информация о пожаре на военном аэродроме "Балтимор" в Ейске, где, по данным местных пабликов, могли хранить ракеты "Кинжал".

В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что беспилотники были "сбиты", пострадавших и повреждений объектов нет, только загорелась сухая трава, которую быстро потушили.

В Волгоградской области мог быть атакован еще один склад боеприпасов

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БпЛА атаковали состав боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был выстроен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Читайте также: