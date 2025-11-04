В Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 ноября на территории Волгоградской области РФ продолжалась массированная атака беспилотников. По словам местных властей, якобы подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ пытались отразить атаку.

На площадке электроподстанции «Фроловская» возник пожар после падения обломков одного из дронов.

Все необходимые силы и средства для ликвидации последствий направлены на объект. По состоянию на 23.30 пострадавших и разрушений нет», — говорится в официальном сообщении губернатора региона.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.

Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .

Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .