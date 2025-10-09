- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 200
- Время на прочтение
- 1 мин
В Волгоградской области РФ перебои с газоснабжением после атаки БпЛА
Целью атаки стало предприятие «ЛУКОЙЛ-КГПЗ».
В ночь на 9 октября беспилотники атаковали «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» в городе Котово Волгоградской области России. В результате атаки на территории предприятия загорелись масштабные пожары.
О взрывах и возгораниях сообщили местные жители в соцсетях, а также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По словам чиновника, в Котовском районе в результате «падения обломков сбитых беспилотников произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса».
Местные паблики и очевидцы уточняют, что целью атаки стал именно ЛУКОЙЛ-КГПЗ.
Пожар также зафиксировали спутниковые снимки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System), подтвердившие возгорание на территории предприятия.
Ранее сообщалось, что почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от беспилотников и ракет.
Мы ранее информировали, что беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ленинградской области РФ.