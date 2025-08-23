- Дата публикации
В Волгоградской области РФ после атаки неизвестных дронов возник пожар
В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области произошел взрыв из-за падения БПЛА.
В Волгоградской области РФ идет массированная атака беспилотников. По словам губернатора, силы ПВО РФ пытаются отразить удар. Один из дронов упал на улице Ленина в Петров Вале вблизи многоэтажного жилого дома. В результате в квартирах выбило окна.
Предварительно пострадали три жителя, один из них — ребенок.
Кроме того, обломки другого БПЛА привели к возгоранию сухой растительности возле хутора Крапцовский в Кумылженском районе.
Также накануне о взрывах сообщали жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае России.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России, являющегося одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.