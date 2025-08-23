ТСН в социальных сетях

В Волгоградской области РФ после атаки неизвестных дронов возник пожар

В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области произошел взрыв из-за падения БПЛА.

Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Волгоградской области РФ идет массированная атака беспилотников. По словам губернатора, силы ПВО РФ пытаются отразить удар. Один из дронов упал на улице Ленина в Петров Вале вблизи многоэтажного жилого дома. В результате в квартирах выбило окна.

Предварительно пострадали три жителя, один из них — ребенок.

Кроме того, обломки другого БПЛА привели к возгоранию сухой растительности возле хутора Крапцовский в Кумылженском районе.

Также накануне о взрывах сообщали жители поселков Ильский и Афипский в Краснодарском крае России.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России, являющегося одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.

