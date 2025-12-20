В настоящее время транспортировка газа остановлена / © УНИАН

В Волгоградской области России вышел из строя магистральный газопровод «Центральная Азия — Центр». Россияне в очередной раз заявили о якобы проседании почвы.

Об этом сообщили ТСН.ua источники.

«По традиционной для РФ версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного тяготения. Особенно — недалеко от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области. Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами», — сказал собеседник издания.

© ТСН

Несмотря на незначительность инцидента, уже через несколько часов до места аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: почва, которая почему-то избирательно проседает под стратегической газовой инфраструктурой.

Газопровод «Центральная Азия — Центр» — это ключевой элемент системы, через которую Россия годами импортировала до 12 млрд кубометров газа в год.

После 2022 года Москва, несмотря на громкие заявления об «энергетической независимости», использовала эту трубу в реверсных схемах и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для латания локальных дефицитов.

