- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
В Волгоградской области РФ вышел из строя магистральный газопровод
Источник в разведке намекнул на подрыв газопровода в России.
В Волгоградской области России вышел из строя магистральный газопровод «Центральная Азия — Центр». Россияне в очередной раз заявили о якобы проседании почвы.
Об этом сообщили ТСН.ua источники.
«По традиционной для РФ версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного тяготения. Особенно — недалеко от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области. Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами», — сказал собеседник издания.
Несмотря на незначительность инцидента, уже через несколько часов до места аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб. Вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен: почва, которая почему-то избирательно проседает под стратегической газовой инфраструктурой.
Газопровод «Центральная Азия — Центр» — это ключевой элемент системы, через которую Россия годами импортировала до 12 млрд кубометров газа в год.
После 2022 года Москва, несмотря на громкие заявления об «энергетической независимости», использовала эту трубу в реверсных схемах и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для латания локальных дефицитов.
Напомним, Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22 460 «Охотник».