В Вооруженных силах Беларуси приступили к внезапной проверке сил реагирования: что известно

В Вооруженных силах Беларуси приступили к внезапной проверке сил реагирования: что известно

В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования.

Во время проверки военные части и подразделения отработают приведение в боевую готовность, марш в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Таким образом, хотят проверить готовность личного состава к "оперативному реагированию на возможные кризисные ситуации".

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства обороны.

Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав вовлеченных в проверку сил будут поэтапно наращивать. По данным Минобороны, это позволит проверить способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе. Кроме того, в ходе проверки планируется перемещение значительного количества военной техники.

"Проводимые мероприятия являются одной из самых эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, вооруженные силы Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

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