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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Воронеже после взрывов вспыхнул большой пожар: сообщают об атаке на хаб Wildberries (фото, видео)

В Воронежской области РФ после серии взрывов разразился масштабный пожар — по предварительным данным, горит логистический хаб Wildberries.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Воронеж

Атака на Воронеж

В Воронежской области РФ после взрывов вспыхнул пожар. По предварительным данным, под ударом мог оказаться логистический хаб маркетплейса Wildberries .

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+ и публикует соответствующие кадры.

На видео, которые распространяются в Сети, видны масштабные возгорания и сильное зарево. По данным мониторингового канала, пожар возник на территории логистического хаба Wildberries в Воронежской области.

Также обнародованы кадры, на которых, как утверждает Exilenova+, мог быть зафиксирован момент атаки на объект.

Пока официального подтверждения о причинах пожара и масштабах повреждений нет. Информация о возможных пострадавших также уточняется.

Удары по Wildberries – что известно

После системных ударов дронами по НПЗ и танкерам РФ в Черном и Азовском морях Украина начала атаковать и логистические мощи врага. В частности, под «дальнобойными санкциями» оказались составы крупнейшего маркетплейса России – Wildberries («дикие ягоды»).

На Wildberries свободно продаются товары для войны: бронежилеты, камуфляжные костюмы и оптоволокно для дронов.

Эксперты сходятся в том, что составы Wildberries — законная военная цель для ВСУ. Среди сгоревших товаров было немало предметов военного назначения, которые военные РФ и их родные покупают самостоятельно.

Маркетплейс связан с Кремлем. Летом 2024 года Wildberries объединился с оператором наружной рекламы Russ. Слияние имело личное одобрение от Путина, а заявленная цель – создание глобального конкурента для Amazon, Alibaba и Google.

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