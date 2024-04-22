В Воронеже вспыхнул мощный пожар на заводе "Элмаш" (фото, видео)

Завод производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, специализируется на поставках электродвигателей.
В Воронеже вспыхнул пожар на электромеханическом заводе "Элмаш", в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Местные жители слышали звуки взрывов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
В Воронеже загорелся цех по производству электрооборудования на электромеханическом заводе "Элмаш". По информации медиа, площадь пожара составила 3000 кв. м, однако российское МЧС сообщает о 500 кв. м.
Местные жители сообщили о звуках взрывов. Над городом стоит огромный столб дыма. Это зафиксировали на видео, распространяемых в Сети.
Чрезвычайники проинформировали, что в результате пожара погибли три человека, еще двое – пострадали.
Заметим, "Элмаш" производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, а также специализируется на поставках электродвигателей.
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Напомним, в то же время в Московской области всю ночь на 22 апреля продолжался пожар на промышленном объекте.
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