В Воронеже вспыхнул мощный пожар на заводе "Элмаш" (фото, видео)

В Воронеже вспыхнул пожар на электромеханическом заводе "Элмаш", в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Местные жители слышали звуки взрывов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Воронеже загорелся цех по производству электрооборудования на электромеханическом заводе "Элмаш". По информации медиа, площадь пожара составила 3000 кв. м, однако российское МЧС сообщает о 500 кв. м.

Местные жители сообщили о звуках взрывов. Над городом стоит огромный столб дыма. Это зафиксировали на видео, распространяемых в Сети.

Чрезвычайники проинформировали, что в результате пожара погибли три человека, еще двое – пострадали.

Заметим, "Элмаш" производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, а также специализируется на поставках электродвигателей.

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Пожар на заводе "Элмаш" в Воронеже 22 апреля/Скриншот из видео МЧС РФ

Пожар на заводе "Элмаш" в Воронеже 22 апреля/Скриншот из видео МЧС РФ

Сильный пожар вспыхнул в Воронеже на заводе "Элмаш" – видео

Напомним, в то же время в Московской области всю ночь на 22 апреля продолжался пожар на промышленном объекте.

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