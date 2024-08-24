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В Воронежской области горит и взрывается склад с боеприпасами (видео)

В Воронежской области горит и взрывается склад с боеприпасами (видео)

Взрывы на складе в Воронежской области/Фото: t.me/war_monitor

Местные власти заявили об атаке БпЛА и возгорании травы.

В Воронежской области России беспилотник попал в состав с боеприпасами, после чего началась детонация боекомплекта и пожар.

Подходящие видео в сетях публикуют местные жители.

Сообщается, что пожар и взрывы начались в Острогском районе Воронежской области РФ.

Место власти в свою очередь уверяют, что "в результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание уже ликвидировано".

Также сообщается, что ранения получил один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной Луганщине после атаки HIMARS сгорел склад боеприпасов.

Кроме того, мы также информировали, что в Мариуполе гремят взрывы, в небе виден дым.

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