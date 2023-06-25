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В Воронежской области из-за перестрелки с вагнеровцами повреждены 19 домов

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Воронежской области из-за перестрелки с вагнеровцами повреждены 19 домов

Именно таку илюстрацию опубликовали в Минобороны РФ после завершения "мятежа" Пригожина. / Фото: Минобороны России

В свою очередь вагнеровцы потеряли лишь одну машину.

Вчера, 24 июня, в результате перестрелки между вагнеровцами и российскими войсками в Воронежской области РФ повреждения получили 19 домовладений.

Об этом сообщил глава Павловского района области Максим Янцов.

По его словам, перестрелка произошла вблизи Елизаветовки Павловского района, когда там проходила колонна ЧВК "Вагнер". В результате повреждения получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет.

Янцов пообещал помочь домовладельцам устранить повреждение домов и получить компенсацию.

В то же время, по данным российского Telegram-канала, "ВЧК-ОГПУ" во время множественных ударов по Воронежской области вагнеровцы потеряли лишь одну машину. Ее до сих пор не убрали.

Российские военные уничтожили лишь одну машину ЧВК
Российские военные уничтожили лишь одну машину ЧВК "Вагнер" в Воронежской области / Фото: t.me/vchkogpu

Напомним, что по информации пропагандистов РФ, во время "марша на Москву" вагнеровцы ликвидировали не менее 13 российских военных. Это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов. ВКС РФ потеряли по меньшей мере 7 воздушных судов.

Сам Пригожин оправдался за убийство российских летчиков "дураком-ПВОшником".

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Дата публикации
Просмотры
1178
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