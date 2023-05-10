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В Воронежской области произошел "хлопок": там заявили об атаке дронами на полигон

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Воронежской области произошел "хлопок": там заявили об атаке дронами на полигон

В Воронежской области заявили об атаке дронами на полигон 10 мая

Днем ранее там возле военного аэродрома сбили "неизвестный летательный объект".

В Воронежской области РФ в ночь на 10 мая два беспилотника атаковали военный полигон. Еще один, вероятно, дрон сбили возле военного аэродрома.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, два начиненных взрывчаткой беспилотника подлетели к полигону в Воронежской области и взорвались во время падения.

Отмечается, что в результате пострадали около 14 военнослужащих. Погибших нет.

Также сообщается, что "неизвестный летательный объект" был сбит возле военного аэродрома в той же области утром 9 мая. Так, объект летел на высоте 500 м и был сбит в 6 км от аэродрома. Позже российские спецслужбы обнаружили обломки сбитого объекта вблизи местного кладбища.

В результате падения обломков пострадавших нет. Эти обломки отправлены на экспертизу.

Напомним, утренний "хлопок" 10 мая посетил и Курскую область РФ. Там раздавались взрывы, а местные власти заявили о якобы сбитии беспилотника.

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Дата публикации
Просмотры
1184
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