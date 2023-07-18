В Воронежской области расстреляли двух "вагнеровцев": фото

В России в Воронежской области нашли застреленными двух террористов из ЧВК "Вагнер". Их убил другой боевик.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Тела двух террористов в военной форме обнаружили в поле недалеко от дороги. Впоследствии выяснилось, что это боевики террористического ЧВК "Вагнер".

Ликвидированный "вагнеровец". Фото: пропаганда РФ

Оккупанты заявили, что якобы эти террористы отказались участвовать в бунте Пригожина, а потому их ликвидировал другой "вагнеровец".

В России ликвидировали "вагнеровцев". Фото: российские пропагандисты

Террориста уже задержала полиция страны-оккупанта. Он признался, что расстрелял двух россиян.

"Вагнеровцы" отказались участвовать в бунте. Фото: российские пропагандисты

Напомним, 24 июня террорист Пригожин устроил бунт против военного руководства РФ. Он якобы пытался отстранить от должностей Шойгу и Герасимова, однако впоследствии отказался от своих планов. После неудачного бунта "вагнеровцев" якобы выслали в Беларусь.

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