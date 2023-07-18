Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Воронежской области расстреляли двух "вагнеровцев": фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
883
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Воронежской области расстреляли двух "вагнеровцев": фото

Место расстрела "вагнеровцев". Фото: российские пропагандисты

Оккупантов расстрелял другой террорист.

В России в Воронежской области нашли застреленными двух террористов из ЧВК "Вагнер". Их убил другой боевик.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Тела двух террористов в военной форме обнаружили в поле недалеко от дороги. Впоследствии выяснилось, что это боевики террористического ЧВК "Вагнер".

Ликвидированный
Ликвидированный "вагнеровец". Фото: пропаганда РФ

Оккупанты заявили, что якобы эти террористы отказались участвовать в бунте Пригожина, а потому их ликвидировал другой "вагнеровец".

В России ликвидировали
В России ликвидировали "вагнеровцев". Фото: российские пропагандисты

Террориста уже задержала полиция страны-оккупанта. Он признался, что расстрелял двух россиян.

"Вагнеровцы" отказались участвовать в бунте. Фото: российские пропагандисты

Напомним, 24 июня террорист Пригожин устроил бунт против военного руководства РФ. Он якобы пытался отстранить от должностей Шойгу и Герасимова, однако впоследствии отказался от своих планов. После неудачного бунта "вагнеровцев" якобы выслали в Беларусь.

Читайте также:

Колонна машин с "вагнеровцами" - в Беларуси: уже известно, для чего

Колонна машин с "вагнеровцами" - в Беларуси: уже известно, для чего

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
883
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация