В Воронежской области РФ ночью загорелся и начал взрываться склад боеприпасов (видео)

Взрывы происходят на складе боеприпасов в Острогском районе.
В Воронежской области РФ в результате атаки БпЛА взорвался склад боеприпасов.
Об этом информируют российские телеграммы-каналы.
Местные жители публикуют видео, на которых видна детонация на складе боеприпасов в Острогожском районе.
Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотников загорелся пожар, который позже перешел на взрывоопасные предметы, из-за чего началась детонация.
Напомним, ранее сообщалось, что в России горит и взрывается склад боеприпасов.
Кроме того, мы ранее информировали, что появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области.
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