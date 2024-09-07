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В Воронежской области РФ ночью загорелся и начал взрываться склад боеприпасов (видео)

В Воронежской области РФ ночью загорелся и начал взрываться склад боеприпасов (видео)

В РФ взорвался склад боеприпасов / Фото: Associated Press

Взрывы происходят на складе боеприпасов в Острогском районе.

В Воронежской области РФ в результате атаки БпЛА взорвался склад боеприпасов.

Об этом информируют российские телеграммы-каналы.

Местные жители публикуют видео, на которых видна детонация на складе боеприпасов в Острогожском районе.

Местные власти заявили, что в результате атаки беспилотников загорелся пожар, который позже перешел на взрывоопасные предметы, из-за чего началась детонация.

Напомним, ранее сообщалось, что в России горит и взрывается склад боеприпасов.

Кроме того, мы ранее информировали, что появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области.

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