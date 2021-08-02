В восьми странах политики выступили против строительства "Северного потока-2"

В восьми странах политики выступили против строительства "Северного потока-2"

Парламентарии восьми стран поддержали Украину и призвали предоставить Киеву дорожную карту для вступления в НАТО.

Председатели комитетов по международным делам США, Украины, Великобритании, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии — выступили против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Всемирный Конгресс Украинцев.

"Мы, председатели комитетов по международным делам наших национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта трубопровода "Северный поток-2" и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии о возобновлении строительства трубопровода", — говорится в заявлении.

Стороны назвали "Северный поток-2" геополитическим проектом Кремля, который расширяет влияние России на Европу из-за доминирования на энергетическом рынке.

Подписанты подчеркнули, что газопровод угрожает "и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины" и является средством шантажа на Киев. Также проект поставит под угрозу национальную безопасность стран Евросоюза и США.

Страны призвали НАТО усилить сдерживание, особенно на восточном фланге, от Балтийского до Черного моря.

"Мы также должны предоставить Украине дорожную карту для вступления в НАТО, если Украина осуществит необходимые реформы и будет отвечать стандартам членства в Альянсе", — подытожили подписанты.

Напомним:

США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

газопровода "Северный поток-2". Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

через Украину. Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы. Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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