В восьми странах политики выступили против строительства "Северного потока-2"

Парламентарии восьми стран поддержали Украину и призвали предоставить Киеву дорожную карту для вступления в НАТО.
Председатели комитетов по международным делам США, Украины, Великобритании, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии — выступили против строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Всемирный Конгресс Украинцев.
"Мы, председатели комитетов по международным делам наших национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта трубопровода "Северный поток-2" и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии о возобновлении строительства трубопровода", — говорится в заявлении.
Стороны назвали "Северный поток-2" геополитическим проектом Кремля, который расширяет влияние России на Европу из-за доминирования на энергетическом рынке.
Подписанты подчеркнули, что газопровод угрожает "и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины" и является средством шантажа на Киев. Также проект поставит под угрозу национальную безопасность стран Евросоюза и США.
Страны призвали НАТО усилить сдерживание, особенно на восточном фланге, от Балтийского до Черного моря.
"Мы также должны предоставить Украине дорожную карту для вступления в НАТО, если Украина осуществит необходимые реформы и будет отвечать стандартам членства в Альянсе", — подытожили подписанты.
Напомним:
- США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".