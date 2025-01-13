В Восточную Европу прибудут 10 тысяч военных НАТО: что известно

В Европе 13 января начнутся военные учения НАТО Steadfast Dart 2025 (STDT25). Эти учения станут самыми большими за 2025 год с реальным развертыванием формирований Объединенных сил реагирования.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии и командовании Объединенных сил реагирования (ARF).

Учения НАТО Steadfast Dart 2025 пройдут на территории Болгарии, Греции и Румынии. Участие в них примут около 10 тыс. военнослужащих воздушных, сухопутных, морских сил и сил специальных операций из Болгарии, Франции, Греции, Италии, Румынии, Словении, Испании и Великобритании. Кроме того, к учениям будут привлечены 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, 1500 единиц военной техники: танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, БМП и БТРы.

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Эти учения Альянса являются первым широкомасштабным развертыванием Объединенных сил реагирования с момента их создания в 2024 году. Цель – проверка возможностей и процедур развертывания, взаимодействия между государствами, предоставляющими войска, и принимающими учения странами. По легенде, проверка готовности к быстрому развертыванию сил будет проводиться во время условного конфликта с примерно равным по силе противником.

По словам заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда, учения Steadfast Dart демонстрируют непреклонную преданность его страны НАТО и акцентируют на лидерской роли государство в Альянсе.

На учения от Британии отправятся 730 единиц военного транспорта: наземным путем, воздухом и морем.

"Поскольку мы приближаемся к трехлетней годовщине незаконного полномасштабного вторжения России в Украину, мы должны вместе продолжать укреплять нашу коллективную оборону, чтобы эффективно сдерживать Путина", – сказал Поллард.

К слову, в конце декабря 2024 года представитель НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что страны Альянса находятся в ситуации реальной угрозы атак со стороны России. Речь идет о саботаже, поджогах, гибридных атаках, которые могут привести к значительным потерям.

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