В войне и потере территорий Украины виноват Майдан 2014 года – глава руководящей пророссийской партии Грузии

Председатель партии "Грузинская мечта", которая считается пророссийской, Иракли Кобахидзе заявил, что война России в Украине и потеря некоторых территорий являются следствием Майдана Незалежности 2014 года.

Такое циничное заявление грузинский депутат сказал на брифинге в среду, 8 марта, передают местные СМИ.

"Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня продолжается в Украине", — прокомментировал Кобахидзе заявление евродепутата Виолы фон Крамон, написавшей, что разгон акции протеста в Тбилиси очень похож на Майдан в Украине в 2013-2014 годах.

Кроме того, он заявил, что "в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михеил Саакашвили ... Мы будем действовать не по повестке дня радикалов, повестке дня Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества".

Комментируя масштабные протесты в Грузии, он назвал заявления оппозиции и народа Грузии о том, что принятие закона об "иноагентах" негативно отразится на процессе получения страны статуса кандидата в ЕС спекуляцией.

Также Кобахидзе подчеркнул, что все правонарушители должны быть наказаны по всей строгости закона.

Напомним, в Грузии 7 марта состоялись протесты из-за принятия в первом чтении " закона об иностранных агентах ". В оппозиции называют закон пророссийским и направленным против евроинтеграции страны. Митингующих в Тбилиси разгоняли водометами, в ответ протестующие бросали "коктейли Молотова". В столкновениях есть пострадавшие, десятки митингующих арестованы.

МИД Украины отметили, что они внимательно следят за событиями в Тбилиси и поддерживают грузинский народ в его европейском стремлении.

Грузия взрывается протестами: драка в парламенте

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