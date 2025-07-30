В войне Камбоджи с Таиландом применили черную магию против вражеского генерала

Камбоджийские шаманы провели магический ритуал против вражеского генерала / © скриншот с видео

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В Камбодже шаманы провели ритуал черной магии против генерала Бунсина Падкланга, который командовал войсками Таиланда во время военного конфликта между этими странами.

Об этом сообщает тайское издание The Bangkok Post со ссылкой на видео этого магического ритуала, которое было опубликовано в Сети.

В сопровождении традиционной музыки камбоджийские шаманы танцевали перед большой фотографией вражеского генерала и исполняли песни, которыми призывали на него смерть.

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Во время этой церемонии один из шаманов с трезубцем нанес колющие удары по фотографии. Затем несколько других участников ритуала по очереди совершали символические атаки на фотографию. Ритуал завершился сожжением фотографии генерала.

Как отмечает тайское издание, позже генерал Бунсин Падкланг записал видеообращение, в котором заверил граждан, что он жив и здоров.

Напряженность между Таиландом и Камбоджей росла в течение последних месяцев, но 24 июля переросла в вооруженные столкновения на границе. Каждая из сторон обвинила другую в эскалации конфликта.

Армия Таиланда нанесла удары истребителями F-16 по военным объектам Камбоджи. Камбоджа заявила о вторжении на территорию страны и нанесла ответные обстрелы, в результате которых погибли мирные граждане Таиланда.

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Напомним, 26 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что при его содействии Камбоджа и Таиланд хотят прекратить боевые действия.

28 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай выразили готовность к немедленному прекращению огня. Соглашение вступило в силу в полночь 29 июля по местному времени.