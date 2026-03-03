- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 3 мин
В войне Трампа с Ираном выиграть может Путин: Forbes объяснил, почему РФ выгодна эскалация
Война США и Израиля против Ирана может принести Кремлю стратегические выгоды от роста цен на нефть до возможного сокращения военной помощи Украине.
Несмотря на то, что удары США и Израиля по Ирану могут казаться атакой по позициям Москвы на Ближнем Востоке, Кремль потенциально может извлечь из этого конфликта ряд стратегических выгод.
Об этом пишет Forbes.
После атак Вашингтона и Тель-Авива глава МИД РФ Сергей Лавров ограничился сочувствием и риторической поддержкой Тегерана. Как отметили политологи, подход Москвы — это скорее «стратегическая балансировка»: не вмешиваться слишком глубоко, но сохранять постоянный контакт.
Еще в январе 2026 года Россия подписала с Ираном 20-летний договор партнерства. Впрочем, документ не предусматривал военный союз или взаимную оборонную помощь. Даже во время 12-дневной войны Израиля против Ирана прошлым летом Москва не имела ни ресурсов, ни желания открыто защищать иранский режим.
Москва уже меньше зависит от Тегерана
В начале полномасштабной войны против Украины Россия существенно зависела от иранских дронов «Шахед». Они стали одним из ключевых инструментов атак на украинскую инфраструктуру. Однако с 2023 года РФ наладила собственное производство аналогичных беспилотников в Татарстане, что снизило ее зависимость от поставок из Ирана.
Иран помогал Москве обходить санкции в энергетическом секторе. Однако сейчас Россия выстроила собственные альтернативные сети, в частности, так называемый «теневой флот» танкеров, и уже не нуждается в иранском опыте так критично, как раньше.
Чем конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден Кремлю
Эксперты выделяют несколько факторов, потенциально играющих в пользу Москвы.
1. Рост цен на нефть
Более 20% мировых поставок нефти и газа проходят через Ормузский пролив. Любая угроза ее блокировки сразу повышает цены на энергоносители. Для России, где нефть и газ формируют около 45% федерального бюджета, это означает дополнительные доходы и возможность финансировать войну против Украины.
2. Новые контракты на вооружение
Перед началом открытого противостояния с США Иран заключил соглашение о закупке 500 переносных зенитных комплексов «Ива» и 2500 ракет к системам ПВО. Хотя эти системы ограничены в возможностях против современной авиации, Тегеран и дальше может оставаться важным покупателем российского оружия. С 1979 г. Россия обеспечила около трети всего импорта вооружений Ирана.
3. Истощение арсеналов США
Продолжающаяся война на Ближнем Востоке может уменьшить запасы американских ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и других боеприпасов, которые также нужны Украине. Это потенциально ослабляет способность США поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что события на Ближнем Востоке будут напрямую влиять на ход переговоров с Россией и военную поддержку Украины.
Утратит ли Москва влияние
Россия рискует потерять часть инвестиций в Иране — в частности, проекты в сфере железнодорожной инфраструктуры и строительства атомных реакторов. Однако опыт Сирии показывает, что даже после падения режима Башара Асада, Москва смогла сохранить военные базы и рычаги влияния.
По мнению аналитиков, Кремль традиционно использует глобальную нестабильность для продвижения своих стратегических интересов. Поэтому несмотря на риски, война США с Ираном может стать для Москвы не только вызовом, но и возможностью.