В ВОЗ больше не считают третью дозу вакцины против COVID-19 роскошью: кого рекомендуют прививать

В ВОЗ больше не считают третью дозу вакцины против COVID-19 роскошью: кого рекомендуют прививать

Также Клюге призвал страны, у которых достаточно препаратов для иммунизации, поделиться вакцинами с другими.

Во Всемирной организации здравоохранения изменили отношение к бустерным (третьим) прививкам от коронавируса, заявив, что они необходимы людям из группы риска.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет Reuters.

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"Бустерная (третья) доза вакцины — это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из самых уязвимых групп", — сказал Клюге.

В то же время он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств их безопасности еще совсем мало".

Также Клюге призвал страны, у которых достаточно препаратов для иммунизации, поделиться вакцинами с другими, особое внимание он уделил странам Восточной Европы и Африки.

Напомним:

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