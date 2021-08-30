В ВОЗ больше не считают третью дозу вакцины против COVID-19 роскошью: кого рекомендуют прививать

Также Клюге призвал страны, у которых достаточно препаратов для иммунизации, поделиться вакцинами с другими.
Во Всемирной организации здравоохранения изменили отношение к бустерным (третьим) прививкам от коронавируса, заявив, что они необходимы людям из группы риска.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет Reuters.
"Бустерная (третья) доза вакцины — это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из самых уязвимых групп", — сказал Клюге.
В то же время он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств их безопасности еще совсем мало".
Также Клюге призвал страны, у которых достаточно препаратов для иммунизации, поделиться вакцинами с другими, особое внимание он уделил странам Восточной Европы и Африки.
Напомним:
- В Израиле стартовала бустерная вакцинация против коронавируса граждан в возрасте от 30 лет. Третью прививку вакциной против коронавируса могут получить все лица в возрасте от 30 лет, которым второй укол сделали пять месяцев назад.
- В AstraZeneca заявили, что вакцина дает длительный иммунитет — третья доза не нужна
- Pfizer заявила, что третья доза ее вакцины увеличивает защиту от штамма "Дельта" в пять раз