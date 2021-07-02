В ВОЗ отчитались, штамм "Дельта" обнаружили уже почти в 100 странах

В ВОЗ отчитались, штамм "Дельта" обнаружили уже почти в 100 странах

В организации отметили, что этот вариант опасен и продолжает развиваться и видоизменяться.

Штамм коронавируса "Дельта" на сегодня обнаружили уже в 98 странах мира. Он чрезвычайно опасен, так как продолжает видоизменяться.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил во время брифинга в пятницу, 2 июля сообщает РБК-Украина.

"Штамм" Дельта "обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется в странах с низким и высоким охватом вакцинацией. Этот вариант опасен и продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательного корректировки соответствующих мероприятий общественного здравоохранения", — отметил он.

Между тем во Львове из-за опасности от коронавируса "Дельта" будут усиленно следить за соблюдением карантина в заведениях общественного питания и обустраивают дополнительные кровати с кислородом.

Напомним, в Минздраве ответили, защищают ли имеющиеся в Украине вакцины от опасного штамма "Дельта".

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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