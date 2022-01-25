В ВОЗ предупредили человечество об "идеальных условиях для появления новых штаммов COVID"

Каждые 12 секунд умирает один человек с диагнозом СOVID-19, сказал глава ВОЗ.

Мир должен признать, что COVID-19 останется с человечеством в ближайшем будущем, даже если все же удастся побороть острую фазу пандемии в этом году.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на 150-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

По его словам, в среднем на прошлой неделе каждые три секунды регистрировалось 100 случаев коронавируса, а каждые 12 секунд кто-то умирал от последствий недуга. Он уточнил, что сегодня по-прежнему "опасно высказывать предположение, что "Омикрон" станет последним вариантом".

Глава ВОЗ отметил, что нынешние условия идеальны для появления новых штаммов COVID.

"Есть разные сценарии развития пандемии COVID-19 и окончание этой острой фазы, но опасно предполагать, что "Омикрон" станет последним штаммом, или что пандемия подходит к концу. Напротив, повсюду в мире существуют идеальные условия для появления новых вариантов", — сказал глава. ВОЗ.

По его словам, коронавирус может прекратить глобальный кризис в сфере здравоохранения уже в этом году, но для этого необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны до середины года, а также улучшить систему тестирования. Генеральный директор ВОЗ заявил, что 86 государств не смогли выполнить поставленную в прошлом году цель вакцинировать 40% населения.

Также глава ВОЗ призвал государства сосредоточить внимание на первичной медико-санитарной помощи для всех. Что касается конкретных мер борьбы с коронавирусом, то Гебрейесус призвал к укреплению и расширению методов лечения острых респираторных заболеваний и разработке надежной стратегии подготовки на случай будущих пандемий.