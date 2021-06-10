В ВОЗ предупредили, что Европе грозит опасный "индийский" коронавирус, которым могут болеть даже с иммунитетом

В ВОЗ обеспокоены низкими темпами вакцинации.

Европе грозит более заразный индийский штамм коронавируса, который известен как "дельта-вариант". Он может заражать даже тех людей, которые имеют иммунитет.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга 10 июня.

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По его словам, этот штамм вызывает озабоченность у специалистов, поскольку он способен заражать даже тех, кто имеет иммунитет. Сейчас так называемый "индийский" штамм коронавируса уже обнаружили в 53 странах мира.

Клюге предупредил, что этот тип коронавируса может закрепиться в Европе из-за стремительного ослабления карантина. Он заявил, что многие уязвимых групп населения в Европе все еще остаются незащищенными от COVID-19.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", — заявил он.

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Специалист ВОЗ также призвал усилить вакцинацию и другие меры общественного здравоохранения в мире, заявив, что даже охват иммунизацией "далек от достаточного для защиты региона".

"За шесть месяцев в Европе удалось распространить около 400 млн доз вакцин. Этим летом нужно увеличить темпы вакцинации, чтобы избежать новой волны COVID-19", — подчеркнул Клюге.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в мире в будущем может появиться новый вирус, который окажется еще более опасным, чем COVID-19.

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