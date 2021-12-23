В ВОЗ предупредили, что массовая COVID-ревакцинация только продлевает пандемию: заявление

В ВОЗ предупредили, что массовая COVID-ревакцинация только продлевает пандемию: заявление

Неравное распределение вакцин от коронавируса "стоило многих жизней".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что общие программы ревакцинации в богатых странах могут затянуть мировое сражение с COVID-19.

Соответствующее заявление глава ВОЗ озвучил в среду, 22 декабря, сообщает The Associated Press.

По его убеждению, приоритетом богатых государств должно быть сокращение смертности и помощь всем странам в достижении минимальных целей вакцинации.

Гебреисус отметил, что "подавляющее большинство госпитализаций и смертей приходится на людей, которые не прошли вакцинацию, а не на людей, которые не прошли ревакцинацию".

По словам главы ВОЗ, несмотря на то, что в этом году вакцины спасли много жизней, их неравное распределение "стоило многих жизней". Так, в 2021 году от осложнений коронавируса скончались 3,5 миллиона человек.

Гебреисус ранее призвал ввести до конца года мораторий на ревакцинацию для здоровых людей, чтобы противостоять неравномерному распределению вакцин в мире. Он отметил, что примерно в 20% ежедневных прививок речь идет о ревакцинации.

"Программы общей ревакцинации, скорее всего, продолят пандемию, а не положат ей конец", — высказался глава ВОЗ, добавив, что ему "откровенно трудно понять", что три четверти медицинских работников в Африке остаются невакцинированными.

"Если мы не вакцинируем весь мир... Я не думаю, что мы сможем положить конец этой пандемии", — подытожил он.

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до 2022 года из-за отсутствия вакцин. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия только "удлиняют пандемию".

за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия только "удлиняют пандемию". Тем временем в Израиле готовятся прививать граждан четвертой дозой COVID-вакцины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.