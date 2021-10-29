В ВОЗ рассказали, сколько средств нужно для обеспечения населения мира вакцинами от COVID-19

В ВОЗ рассказали, сколько средств нужно для обеспечения населения мира вакцинами от COVID-19

Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10 процентов из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя до конца года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами от COVID-19 до сентября 2022 года требуются 23,4 миллиарда долларов.

Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет "Радио Свобода".

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"Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы бы достигли нашей цели в 40 процентов к настоящему времени в каждой стране", — отметил он.

Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10 процентов из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя до конца года, если не будут приняты дополнительные меры.

Группа из ста бывших глав стран и министров правительств призвала нынешних лидеров "Группы двадцати" использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать излишки вакцины странам с низким уровнем дохода.

В письме к премьер-министру Италии Марио Драги они отмечают, что к концу месяца Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада накопят 240 миллионов неиспользованных вакцин, которые могли бы быть немедленно доставлены в нуждающиеся в них страны.

Напомним:

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге спрогнозировал, что в следующем году мир выйдет из пандемии коронавирусной инфекции.

коронавирусной инфекции. В свою очередь глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости мира: в ВОЗ озвучили предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

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