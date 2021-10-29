В ВОЗ рассказали, сколько средств нужно для обеспечения населения мира вакцинами от COVID-19

Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10 процентов из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя до конца года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами от COVID-19 до сентября 2022 года требуются 23,4 миллиарда долларов.
Об этом сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет "Радио Свобода".
"Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы бы достигли нашей цели в 40 процентов к настоящему времени в каждой стране", — отметил он.
Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10 процентов из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя до конца года, если не будут приняты дополнительные меры.
Группа из ста бывших глав стран и министров правительств призвала нынешних лидеров "Группы двадцати" использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать излишки вакцины странам с низким уровнем дохода.
В письме к премьер-министру Италии Марио Драги они отмечают, что к концу месяца Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада накопят 240 миллионов неиспользованных вакцин, которые могли бы быть немедленно доставлены в нуждающиеся в них страны.
Напомним:
- Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге спрогнозировал, что в следующем году мир выйдет из пандемии коронавирусной инфекции.
- В свою очередь глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.