В ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивного штамма коронавируса "Дельта"

Полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.

Препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" при прохождении всего курса вакцинации.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, — пишут РИА Новости.

"Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант "дельта", вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак", — сказала она.

По ее словам, полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины. Она рекомендовала всем, кто поставил первый укол препарата, завершить процедуру.

Пока нет подтверждений, что "дельта"-вариант вызывает увеличение смертности. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.

"Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность", — сказала она.

Заметим, что "Дельта"-вариант уже распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.

Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогична E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.

Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.

Как сообщалось, вспышки подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.

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