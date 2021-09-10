В ВОЗ сообщили, что поможет человечеству "выйти из острой фазы" пандемии коронавируса

В ВОЗ сообщили, что поможет человечеству "выйти из острой фазы" пандемии коронавируса

Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания и смерти от последствий коронавируса.

Главной целью вакцинальной кампании от коронавируса сейчас является защита людей от тяжелых форм заболевания. Страны должны занять активную позицию насчет обмена и распространения вакцин от коронавируса для преодоления COVID.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет Le Figaro.

По его словам, ранее речь шла о достижении коллективного иммунитета с вакцинации до 80% населения, но из-за "Дельты" все изменилось. Поэтому, "чтобы выйти из острой фазы, необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации, а также потенциал производства".

"Нам необходимо расширять географию производственных мощностей с учетом местных возможностей и экспертного опыта. И, третье, нам необходимо увеличить обмен дозами. Страны должны более активно делиться дозами вакцин", — заявил он.

По его словам, формирование коллективного иммунитета пока не является приоритетной целью.

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"Очень важно уточнить, что вакцинация не является средством достижения коллективного иммунитета. Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение заболевания и смерти. Мы видим, что заболеваемость с тяжелым течением и смертность в странах, которые наращивают охвачено прививками, существенно снижается. Очень важно, что огромное давление, который был на системах здравоохранения, постепенно снижается ", — пояснил он.

Напомним, в ВОЗ сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Специалисты прогнозируют, что он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа.

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