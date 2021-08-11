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В ВОЗ сообщили, кто может решить "позорное неравенство" с распределением вакцин между странами

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В ВОЗ сообщили, кто может решить "позорное неравенство" с распределением вакцин между странами

Associated Press

Специалисты ВОЗ отмечают, что до конца сентября в каждой стране должно быть вакцинировано не менее 10% населения.

Всемирная организация здравоохранения призвала бороться с неравенством при распределении вакцин против коронавируса между странами. Советник гендиректора ВОЗ Брюс Ейлвард считает, что мировые лидеры и руководители фармацевтических компаний должны принять меры для того, чтобы положить конец "позорному неравенству" по распределению вакцин.

Об этом сообщает Dawn.

Ейлворд заявил, что в мире есть около 20 человек, которые могли бы положить конец "позорному" прививочному неравенству. Он призвал этих влиятельных лиц решить проблему с вакцинами до конца сентября текущего года, чтобы 10% населения каждой страны были вакцинированы.

"Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим (вакцинами — прим.). Это те, кто являются главами государств, которые заключают контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляют страны, производящие вакцины. Нам нужно, чтобы эти 20 человек сказали: "Мы решим эту проблему до конца сентября. Мы сделаем так, что 10% населения каждой страны будут вакцинированы", — сказал представитель ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ заявил, что в настоящее время из-за ситуации с мутациями коронавируса, в частности штаммом "Дельта", мир находится в состоянии реальной опасности. Многие достигнутые успехи в борьбе с пандемией сейчас сводятся на нет. Глава ВОЗ говорит, что рост случаев усиливает, в частности, несправедливая вакцинация, а именно неравномерное распределение вакцин между различными государствами.

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