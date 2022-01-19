В ВОЗ сообщили, нуждаются ли здоровые дети и подростки в бустерной вакцинации против COVID-19

В ВОЗ сообщили, нуждаются ли здоровые дети и подростки в бустерной вакцинации против COVID-19

Ученый ВОЗ говорит, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, кому нужны "бустеры".

Пока нет доказательств того, что здоровым детям и подросткам нужны бустерные дозы вакцины против COVID-19.

Об этом заявила научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, сообщает Reuters.

Она говорит, что несмотря на быстрое распространение "Омикрона" и потому, что со временем уровень защиты от вакцин может снижаться, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, кому нужны бустерные дозы.

"Сейчас нет доказательств того, что здоровые дети или здоровые подростки нуждаются в бустерах. Доказательств нет вообще", — сказала Сваминатан.

По ее словам, главная группа экспертов ВОЗ встретится на этой неделе, чтобы обсудить вопрос о том, как странам следует рассмотреть возможность предоставления бустеров для своего населения.

Также читайте В Украине в 8 регионах обнаружен штамм "Омикрон": список

"Цель состоит в том, чтобы защитить наиболее уязвимых, защитить тех, кто имеет самый высокий риск серьезных заболеваний и смерти. Это наши пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом с основными заболеваниями, а также медицинские работники", — сказала она.

Между тем, Израиль начал предлагать ревакцинацию детям в возрасте от 12 лет, а ранее в этом месяце Управление по контролю за продуктами и лекарствами США позволило использование третьей дозы вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет. .

На прошлой неделе Германия рекомендовала всем детям в возрасте от 12 до 17 лет делать ревакцию против COVID-19. Венгрия тоже сделала это.

Напомним, в Израиле заявили, что четвертая доза вакцины Moderna или Pfizer не обеспечивает уровень антител, достаточный для защиты от заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.