В ВОЗ убеждают, что пока нет доказательств особой опасности коронавируса "Омикрон"

В ВОЗ убеждают, что пока нет доказательств особой опасности коронавируса "Омикрон"

Для выяснения степени тяжести инфицирования штаммом потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма "Омикро" по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности вариантом "Дельта".

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на ВОЗ.

"Пока не понятно, легче ли "Омикрон" передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, включая Delta", — говорится в сообщении.

Также неизвестно, причиняет ли он более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, в том числе "Дельта".

Для выяснения степени тяжести инфицирования штаммом потребуется от нескольких дней до нескольких недель, признают в организации. При этом отмечается, что все варианты COVID-19, включая доминирующий в мире штамм "Дельта" могут вызвать тяжелое заболевание или смерть, в том числе самых уязвимых людей, поэтому ключевой остается профилактика и вакцинация.

В ВОЗ также отмечают: по предварительным данным, люди, ранее болевшие COVID-19, могут легче повторно заразиться штаммом "Омикрон" по сравнению с другими вариантами.

"Больше информации об этом будет доступно в ближайшие дни и недели", — резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

Читайте также:

Новости мира: в Великобритании зафиксировали два случая инфицирования новым штаммом "Омикрон"