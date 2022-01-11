В ВОЗ заявили, что бустеры не помогут, и призвали создать новые COVID-вакцины

В ВОЗ заявили, что бустеры не помогут, и призвали создать новые COVID-вакцины

Вирус эволюционирует и поэтому нужно разрабатывать новые, более эффективные вакцины, заявили в ВОЗ.

Эксперты Технической консультативной группы ВОЗ сделали вывод, что из-за появления новых штаммов вируса бустерные дозы не защитят от инфицирования. Поэтому они призвали фармацевтические компании разработать новые вакцины.

Об этом идет речь на сайте ВОЗ.

"Включая спрос на вакцины и эволюцию вируса, введение бустерных доз вряд ли будет эффективной защитой. Техническая консультативная группа по составу вакцины против COVID-19 (TAG-CO-VAC) считает, что вакцины против COVID-19, которые оказывают значительное влияние на предотвращение инфекции и ее передачи, должны быть разработаны новые", — говорится в официальном заявлении, опубликованном 11 января.

Добавляют, что пока новые вакцины не изобретут, нужно обновлять состав тех, которые уже существуют в мире. Это поможет обеспечивать рекомендованные ВОЗ уровни защиты от инфекции, в частности, против штамма "Омикрон" и будущих вариантов.

Напомним, ТСН.ua писал о том, кто может получить бустер и как это сделать, а также какие вакцины используют для третьей прививки. Подробнее — по этой ссылке.

Как сообщалось, в Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19: как записаться на прививку.

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