В ВОЗ заявили, что человечество прошло большую часть пути к преодолению COVID-19

В ВОЗ заявили, что человечество прошло большую часть пути к преодолению COVID-19

По словам эксперта, в ближайшее время миру не удастся преодолеть коронавирус.

В ВОЗ прогнозируют, что вскоре человечество преодолеет почти 60% пути в борьбе с пандемией COVID-19. Также не исключают появление новых вариантов штаммов коронавируса.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, пишет SonntagsBlick.

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"Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60% маршрута в борьбе с вирусом. Но не исключено, что нам придется преодолеть очередную неожиданную гору", — отметила Сваминатан.

Также Сваминатан не исключила появление новых вариантов штаммов коронавируса. В то же время эксперт отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации будет способствовать уровень вакцинации на уровне 70-80%.

"Чем больше мы миримся с этим положением дел, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса. Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире", — резюмировала она.

Напомним:

Специальная рабочая группа медиков и экспертов Всемирной организации здравоохранения и привлеченных научных учреждений представила определение и официальное описание так называемого "постковидного синдрома" (long covid). Около 20% людей, переболевших COVID-19, чувствуют недомогание.

(long covid). Около 20% людей, переболевших COVID-19, чувствуют недомогание. Также Всемирная организация здравоохранения стремится восстановить расследование происхождения пандемии COVID-19 и уже собрала команду из 20 ученых для поиска новых доказательств. В ВОЗ считают, что новая инициатива поможет ускорить расследование происхождения COVID-19.

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