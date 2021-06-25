В ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса "Дельта" вдвое заразнее

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.
"Индийский" штамм коронавируса "Дельта" вдвое заразнее, чем "уханский", который появился и распространялся в Китае.
Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, видео с выступлением которой опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.
В то же время ученая добавила, что большинство вакцин эффективны против нового штамма.
"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", — рассказала Сваминатан.
LIVE Q & A on # COVID19 variants and vaccines with @doctorsoumya. #AskWHO https://t.co/RFfQvz1kmp— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 24, 2021
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации. Также в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от самого агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.
Новый штамм коронавирусной инфекции недавно зафиксировали и в Украине, в большей степени он поражает людей от 35 лет.