В ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса "Дельта" вдвое заразнее

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

"Индийский" штамм коронавируса "Дельта" вдвое заразнее, чем "уханский", который появился и распространялся в Китае.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, видео с выступлением которой опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

В то же время ученая добавила, что большинство вакцин эффективны против нового штамма.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", — рассказала Сваминатан.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации. Также в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от самого агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

Новый штамм коронавирусной инфекции недавно зафиксировали и в Украине, в большей степени он поражает людей от 35 лет.

Евро-2020: болельщики из нескольких стран подхватили новый штамм коронавируса "Дельта"

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