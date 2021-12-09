В ВОЗ заявили, что "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили, что "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии коронавируса

Его зафиксировали уже в 57 странах мира.

В ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать влияние на всю пандемию.

Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Адан Гебреесус.

"Некоторые характеристики "Омикрона", в частности, глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что он может серьезно повлиять на ход пандемии", — заявил он.

Гендиректор ВОЗ также отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии говорится. Специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. В то же время ранее сообщалось, что есть данные, указывающие на то, что "Омикрон" вызывает более легкую форму коронавируса, чем штамм "Дельта". Однако в ВОЗ говорят, что делать определенные выводы еще рано.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на 7 декабря зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по даным Минздрава, по состоянию на 9 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая этого нового штамма.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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