В ВОЗ заявили, что после пандемии человечество столкнется с еще более серьезными вызовами

В ВОЗ заявили, что после пандемии человечество столкнется с еще более серьезными вызовами

Глава ВОЗ призвал представителей политики, частного сектора и международных институтов содействовать развитию планеты.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что после завершения пандемии коронавируса мир столкнется с еще более серьезными вызовами.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ВОЗ.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, когда пандемия закончится, человечество ждут еще большие вызовы, чем до ее начала. Речь идет, как утверждает глава ВОЗ, о бедности, голоде, неравенстве, неинфекционных болезнях, изменении климата и прочем.

"Мы должны коренным образом изменить способ, которым ведущие представители политики, частного сектора и международных институтов воспринимают сферу здравоохранения и оценивают ее, а также способствовать развитию, основывающемуся на здоровье и благосостоянии людей и планеты, для стран из любой страны. каким уровнем благосостояния", — сказал Гебреисус.

Как сообщалось ранее, Украина вышла из топ-10 стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

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