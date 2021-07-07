В ВОЗ заявили о наступлении очень опасной стадии пандемии: названа причина

Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии
Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, - пишут РИА Новости.
По его мнению, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения.
"Но есть страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", — заметил глава ВОЗ.
По его словам, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", — сказал он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
Напомним, в Индии более 2000 человек "прививали" от COVID-19 соленой водой. Организаторы махинации брали деньги за такую "вакцинацию".
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