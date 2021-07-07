В ВОЗ заявили о наступлении очень опасной стадии пандемии: названа причина

В ВОЗ заявили о наступлении очень опасной стадии пандемии: названа причина

Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, - пишут РИА Новости.

По его мнению, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения.

"Но есть страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", — заметил глава ВОЗ.

По его словам, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.

"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", — сказал он.

Также читайте Португалия заявляет о четвертой волне коронавируса

Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.

Напомним, в Индии более 2000 человек "прививали" от COVID-19 соленой водой. Организаторы махинации брали деньги за такую "вакцинацию".

Читайте также:

На Кубе полиция ловит туристов из России, которые болеют коронавирусом - "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку