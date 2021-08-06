В ВОЗ заявили о периоде "реальной опасности" для человечества из-за новых штаммов COVID-19

В ВОЗ заявили о периоде "реальной опасности" для человечества из-за новых штаммов COVID-19

"Дельта"-штам коронавируса сейчас обнаружен минимум в 132 странах.

Сейчас из-за ситуации с мутациями коронавируса, в частности штаммом "Дельта", мир находится в состоянии реальной опасности. Многие достигнутых успехов в борьбе с пандемией сейчас сводятся на нет.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус во время своего брифинга.

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"Сейчас мир находится в периоде реальной опасности. Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Немало достижений, которые мы получили, разрушаются. Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса завтра, вероятно, превысит 200 млн. И мы знаем, что реальные цифры значительно выше. Вариант "Дельта" был обнаружен минимум в 132 странах", — заявил он.

Глава ВОЗ говорит, что рост случаев усиливают перемещения людей, непоследовательные меры в сфере здравоохранения и социальной сферы и несправедливая вакцинация, а именно неравномерное распределение вакцин между различными государствами.

"Более 4 миллиардов вакцин было введено во всем мире, но более 80% из них попали в страны с высоким и средним уровнем дохода. Медицинские работники и люди с наибольшим риском в странах с низким уровнем дохода не получают вакцины, тогда как некоторые страны делают прививки тем, у кого низкий риск серьезных заболеваний", — висловся Гебреесус.

Глава ВОЗ заявил, что также проблемой являются низкие показатели тестирования в бедных странах, что крайне мешает отслеживать реальную ситуацию по распространению коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса может иметь долгосрочное влияние на психическое здоровье людей. В связи с этим странам следует улучшить услуги психологической поддержки для своих граждан.

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