В воздух взлетел состав ракет: в СНБО сообщили детали масштабной "бавовни" в Тверской области РФ

Пожар был настолько масштабен, что он виден в нескольких сотнях метров.

На складе в городе Торопец в Тверской области, где ночью 18 сентября возник мощный пожар, хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Александр Коваленко.

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"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты до "Град", С-300 и С-400, а также произведены баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23", — говорится в его сообщении.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БПЛА атаковали состав боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был построен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

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