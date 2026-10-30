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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В воздухе столкнулись два вертолета — не выжил никто

Спасатели обнаружили обломки на частном сельскохозяйственном поле возле аэропорта, примерно в 40 милях к юго-западу от Портленда.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Аэропорт

Аэропорт / © Associated Press

На северо-западе штата Орегон в воздухе столкнулись два вертолета. Три человека, находившиеся на бортах, погибли.

Об этом сообщает CNN.

Спасатели обнаружили обломки вертолетов на частном сельскохозяйственном поле вблизи муниципального аэропорта McMinnville, расположенного примерно в 40 милях к юго-западу от Портленда.

Один из вертолетов перевозил двух человек: инструктор по полетам из Техаса 22-летнюю Медди Аасбо и курсанта-пилота из Великобритании — сообщил шериф округа Ямхилл Сэм Эллиотт. По словам шерифа, имя курсанта не разглашается до сообщения родственников.

Пилотом другого вертолета был 38-летний Тайлер Стердевант из Ньюберга, штат Орегон. Он на борту находился один.

Напомним, в  Чехии разбился военный вертолет UH-1Y Venom, на борту которого находились пятеро военнослужащих. В результате авиакатастрофы погиб один человек, еще трое получили ранения.

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