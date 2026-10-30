Аэропорт / © Associated Press

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На северо-западе штата Орегон в воздухе столкнулись два вертолета. Три человека, находившиеся на бортах, погибли.

Об этом сообщает CNN.

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Спасатели обнаружили обломки вертолетов на частном сельскохозяйственном поле вблизи муниципального аэропорта McMinnville, расположенного примерно в 40 милях к юго-западу от Портленда.

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Один из вертолетов перевозил двух человек: инструктор по полетам из Техаса 22-летнюю Медди Аасбо и курсанта-пилота из Великобритании — сообщил шериф округа Ямхилл Сэм Эллиотт. По словам шерифа, имя курсанта не разглашается до сообщения родственников.

Пилотом другого вертолета был 38-летний Тайлер Стердевант из Ньюберга, штат Орегон. Он на борту находился один.

Напомним, в Чехии разбился военный вертолет UH-1Y Venom, на борту которого находились пятеро военнослужащих. В результате авиакатастрофы погиб один человек, еще трое получили ранения.

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