В воздушное пространство Польши залетел неизвестный объект во время массированной атаки по Украине

В Польшу со стороны Украины во время атаки россиян залетел неопознанный воздушный объект.

В воздушное пространство Польши со стороны Украины во время массированного обстрела россиян вошел неопознанный воздушный объект. За ним наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.

Об этом сообщает командование вооруженных сил Польши.

"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел непознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. Согласно действующим процедурам, Оперативный командующий РПЗ задействовал имеющиеся у его распоряжении силы и средства", — говорится в сообщении.

После этого стало известно, что президент Польши в 14.00 по Киеву созывает срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства.

Массированный ракетный обстрел 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, россияне накрыли украинские города ракетами и ударными беспилотниками. В разных городах есть пострадавшие. В частности, в результате ракетной атаки повреждены роддом и ТРЦ в Днепре, больница в Харькове и жилые дома в Одессе и Киеве. По информации МВД, по состоянию на утро известно о 12 погибших и более 75 раненых.

По словам президента Зеленского, во время массированных ракетных ударов 29 декабря РФ выпустила по Украине около 110 ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 87 ракет и 27 ударных БПЛА удалось сбить.

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