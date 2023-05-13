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В воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект: подробности

В Польше зафиксирован воздушный объект, прилетевший туда с территории соседней Беларуси. / Фото: Associated Press

Инцидент произошел около города Рипина.

В субботу, 13 мая, в воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект. Вероятно, речь идет о воздушном шаре наблюдения.

Об этом сообщили в Центре воздушных сделок.

Отмечается, что впоследствии с шаром потеряли радиолокационную связь. Инцидент произошел около города Рипина в центральной части государства.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рипина", — говорится в сообщении.

В польском Министерстве обороны отмечают, что оперативный командующий решил направить очередные силы территориальной обороны для поиска аэростата. Пока объект не нашли.

Напомним, в конце апреля на севере Польши обнаружили в лесу обломки неопознанного военного объекта. По их словам, это была ракета класса "воздух-земля" с надписями на русском языке.

Технологический институт Военно-воздушных сил Польши установил, что обломки, вероятнее всего, есть от российской Х-55. Ее могли выпустить во время одной из атак на Украину, прилетевшую в страну из-за восточной границы.

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Дата публикации
Просмотры
918
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