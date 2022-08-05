В Воздушных силах прокомментировали информацию о якобы передаче ВСУ Северной Македонией самолетов Су-25

Воздушные силы ВСУ пока не подтвердили распространенную в СМИ информацию о передаче Украине Северной Македонией штурмовиков Су-25.

Представитель ведомства отметил, что пока они не имеют официального подтверждения о передаче штурмовиков Су-25 ни от Северной Македонии, ни от Министерства обороны Украины.

Эту информацию прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в пятницу, 5 августа.

"У нас нет сейчас подтверждения от официальных источников ни Северной Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов. Это появилось в прессе, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди поезда, всегда хотят быть первыми, освещать эти события. Пока что мы такой информации не обнародовали, нет", — заявил Игнат.

Напомним, 4 августа местные издания Северной Македонии сообщили, что их страна якобы передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, которые получила от Киева в 2001 году.

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