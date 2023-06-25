В Воздушных силах рассказали о потерях авиации РФ во время бунта Пригожина

Во время короткого бунта в России главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина ВКС РФ потеряли по крайней мере один самолет, два боевых и остальные транспортные вертолеты Ми-8.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Это мощная техника, которая серьезно помогает российской армии в войне против Украины. Неспроста все это сделано. Прекрасно понимали те, кто двигался на Москву, что авиация им может серьезно угрожать. Наши летчики в момент полномасштабного вторжения – и бомбардировщики, и штурмовики, уничтожали колонны техники россиян очень быстро и эффективно, совершая авианалеты. Этого, видимо, и боялась ЧВК, и потому превентивно уничтожили то, что было в небе, для того, чтобы этого не произошло. Авиация, которая на сегодняшний день в России, может колонну в походном положении на марше разнести очень быстро", — отметил он.

Ранее в Сети подсчитали, что военно-космические силы РФ потеряли не менее семи воздушных судов во время бунта Пригожина.

Напомним, вечером 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным о приостановлении движения его наемников на территории России.

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