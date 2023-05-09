В Воздушных силах ВСУ прокомментировали перебрасывание США истребителей F-22 в Эстонию

Военно-воздушные силы США 8 мая перебросили на авиабазу Эмари под Таллинном, Эстония, эскадрилью многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22 Raptor. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это серьезное намерение Америки поддержать стабильность на восточном фланге НАТО и ограничить РФ в возможности эскалации.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

По его словам, F-22 — это легендарный самолет, который США никому не предоставляет, поэтому передача этих летательных аппаратов Эстонии свидетельствует о серьезности намерений НАТО.

"То, что перекидывают такие самолеты, которых больше нигде нет, только в Америке, это серьезные намерения США поддерживать мир, стабильность и порядок на восточном фланге стран НАТО. Швеция и Финляндия уже де-факто в НАТО, и поэтому усиление там является четким сигналом России, что никаких вопросов эскалации возникать не должно. Россия каждый раз намекает на применение какого-то запрещенного вооружения, поэтому союзники НАТО последовательны, четки и целенаправленны, как никогда. Это уже не то время, когда Россия могла запугивать. Все увидели настоящую мощь России, что она может, чем дышит и на сколько можна доверять ее обещаниям", - объяснил Игнат.

В ВВС США отметили, что Эстония, Латвия и Литва – находятся на критически важном воздушном, сухопутном и морском коридоре, что требует скоординированного подхода между членами Альянса для поддержки и поддержания международной свободы маневра во всем регионе.

Напомним, над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник США (фото).

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