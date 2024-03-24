В Воздушных силах заявили, что в РФ 14 бортов Ту-95 двигаются на пусковые рубежи

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в России с аэродрома "Оленья" в Мурманской области в воздух поднялась 14 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Военные заявили, что двигаются на пусковые рубежи в юго-восточном направлении.

"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — отметили Воздушные силы.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар.

Кроме того, мы ранее информировали, почему РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре именно весной.

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